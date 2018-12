Kotimaa

Britannia voi vielä sinkoutua EU:sta ilman erosopimusta – IS listasi, mitä se tarkoittaisi Suomelle

Suomalaiset Britanniassa





Tosiasiassa asioiden hankaloitumisesta maksaa niin suomalainen kuin brittiläinen veronmaksaja.

Matkailu





Lentoliikenne

Punnan arvo lasku

Jos viisumikäytäntö otettaisiin käyttöön, mitä epäilen kyllä suuresti, niin silloin britit hankaloittavat myös omaa matkailutoimintaansa äärettömästi.

Kauppasuhteet

Lääkekuljetukset

FAKTA: