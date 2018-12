Kotimaa

Saderintama lähestyy: Maanantaina voi sataa runsaasti lunta ja räntää – myös Etelä-Suomessa

Nyt toistetaan : Päivän sää 9.12. – lauhinta ja vesisateisinta on lännessä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sateet muuttuvat maanantaina lumisemmiksi myös lännessä, kertoo Ilmatieteen laitos.Maan länsiosassa ja Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa sataa päivällä räntää tai lunta. Etelässä lunta tai räntää voi tulla runsaastikin, kun taas rannikolla sataa myös vettä.Lämpötila pysyttelee nollan ja viiden plusasteen välillä. Lauhinta on lounaassa.Maan itäosassa sekä Koillismaalla ja Kainuussa on aamusta alkaen enimmäkseen poutaa. Itärajalla on kylmintä, mutta lämpötila ei siltikään laske kuin noin viiteen pakkasasteeseen.Lapissa voi lumisateiden lisäksi tulla paikoin jäätävää tihkua ja lounaisimmassa osassa myös räntää. Ajokeli muuttuu huonoksi iltayöstä alkaen lumisateen ja tienpintojen jäätymisen vuoksi.