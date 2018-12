Kotimaa

Viestintäoikeuden professori ihmettelee Trafin päätöstä julkaista kaikkien ajokortti­tiedot netissä: ”Jonkinla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Professori ihmettelee





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Missä erityissäännös?

Vaikka tiedot