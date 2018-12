Kotimaa

IS selvitti: Eduskunta on takseille kultakaivos: Vuoden 2018 lasku jo yli 470 000 euroa!

Eduskunta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kansanedustajat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomea pitää edustaa kaikkialta maasta, ja se kuuluu kansanvallan kuluihin.

Taksilaskun