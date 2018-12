Näetkö tässä kuvassa nopeusrajoituksen? Poliisi ratsasi autoilijoita lumen peittämän liikennemerkin jälkeen – ”Törkeää”

Kotimaa

Näetkö tässä kuvassa nopeusrajoituksen? Poliisi ratsasi autoilijoita lumen peittämän liikennemerkin jälkeen –

Tienkäyttäjä on velvollinen selvittämään nopeusrajoituksen. Hänen pitäisi mennä periaatteessa putsaamaan merkki.

Poliisi vahvistaa liikenteen valvomisen

Liikennemerkki lumessa – kuka kantaa vastuun?

