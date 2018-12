Kotimaa

Suomalaiset opettajat eivät saa positiivista palautetta työstään, ja se vaikuttaa jaksamiseen

Työstressiä keskimääräistä enemmän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ryhmät liian monimuotoisia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy