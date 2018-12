Kotimaa

Eurojackpotissa yksi täysosuma – tällä rivillä saa yli 33 miljoonaa euroa

Perjantaina arvotussa Eurojackpotissa on löytynyt yksi täysosuma.5 + 2 -oikein rivin oikein saaneelle pelaajalle on luvassa rahaa tilin täydeltä, sillä Eurojackpot-voittosumma oli kohonnut yli 33 miljoonaan euroon.Oikeat numerot ovat seuraavat: 4, 16, 21, 31, 42 ja tähtinumerot 4 sekä 6.Veikkauksen mukaan päävoitto oli pelattu Tanskassa.Eurojackpotissa löytyi myös kaksi 5 + 1 -oikein tulosta. Molemmille on tiedossa lähes miljoonan euron, täsmällisesti 951 428 euron ja 50 sentin voittosumma.Suomeen saatiin perjantaina yksi 5 + 0 tulos, jolla voittaja sai 83 949,50 euron voiton. Peli oli pelattu Ilomantsin Nesteellä.Perjantai-Jokerin oikea rivi on 8748581. Perjantain Jokerissa ei löytynyt kahden ylimmän voittoluokan tuloksia.Ensi viikolla Eurojackpotin potissa on kymmenen miljoonaa euroa.Artikkelia täydennetty 7.12.2018 kello 22.35. Päävoiton pelaamispaikaksi selvisi Tanska.