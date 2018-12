Kotimaa

Loimaan bussihyökkäyksestä epäilty mies vangittiin

7.12. 17:07

Rikosepäily Mies hyökkäsi liikkuvaa bussia kuljettaneen miehen kimppuun.

Varsinais-Suomen käräjäoikeus on vanginnut miehen, jota epäillään Loimaan bussihyökkäyksestä. Vuonna 1985 syntynyttä miestä epäillään todennäköisin syin liikennetuhotyön yrityksestä.



Ulkomaalainen mies kävi poliisin mukaan tiistaina bussikuskin kimppuun kesken ajon.



Toista ulkomaalaismiestä epäillään vastaavanlaisesta teosta Uuraisilla Keski-Suomessa keskiviikon vastaisena yönä, mutta keskusrikospoliisin (KRP) mukaan yhteyksiä tekojen välillä ei ole ainakaan toistaiseksi ilmennyt. Myöskään terroristista motiivia teoille ei tällä tietoa epäillä.



Keskusrikospoliisi vaatii vangittavaksi myös Uuraisten hyökkäyksestä epäiltyä miestä. Hänkin on noin 30-vuotias. Vangitsemisoikeudenkäynti on poliisin mukaan huomenna lauantaina.