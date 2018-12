Kotimaa

Tässä ovat Suomen etsityimmät henkilöt – KRP:n listalla törkeistä rikoksista epäiltyjä ja tuomittuja

Nämä miehet Keskusrikospoliisi on ilmoittanut listalle:

Keskusrikospoliisi tiedottaa etsivänsä yhdessä Ruotsin ja Tanskan poliisiviranomaisten kanssa etsintäkuulutettuja henkilöitä, jotka saattavat oleskella jossakin Pohjoismaassa.Poliisien FAST-yksiköiden julkaisemilla listoilla on henkilöitä, joita epäillään törkeistä rikoksista tai heidät on jo tuomittu niistä.Poliisien FAST-yksiköt ovat osa ENFAST-verkostoa, jonka tehtävänä on aktiivisesti etsiä vakaviin rikoksiin syyllistyneitä tai niistä tuomittuja henkilöitä.Niin Suomen kuin Ruotsin ja Tanskan etsintäkuuluttamista henkilöistä voi antaa vinkin soittamalla numeroon 050 440 1800 tai sähköpostilla osoitteeseen wanted.krp@poliisi.fiListat etsintäkuulutetuista henkilöistä on julkaistu Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa yhtäaikaisesti.Vuonna 1974 syntynyttä Janne Tranberg etsitään eurooppalaisella pidätysmääräyksellä suorittamaan 649 päivää vankeutta ja vastaamaan syytteisiin 25 törkeästä veropetoksesta. Mies on 180 cm pitkä.Suomen viranomaiset etsivät Mike Soldieria (ent. Mertsi Allan Isberg) eurooppalaisella pidätysmääräyksellä suorittamaan 1 350 päivää vankeutta.Soldier on tuomittu muun muassa törkeästä huumausainerikoksesta ja ampuma-aserikoksesta. Hän on syntynyt vuonna 1985 ja on 179 cm pitkä.Suomen viranomaiset etsivät Sammy Mäenpäätä (ent. Tuikka, ent. Friman) eurooppalaisella pidätysmääräyksellä suorittamaan 1 724 päivää vankeutta.Mäenpää on tuomittu muun muassa taposta ja ampuma-aserikoksista. Mäenpää jäi palaamatta poistumisluvalta vankilaan 9.8.2018.Vuonna 1973 syntyneen Mäenpään pituudeksi ilmoitetaan 168 cm.Vuonna 1982 syntynyttä Ville Lehmusmetsää etsitään eurooppalaisella pidätysmääräyksellä suorittamaan 2 707 päivää vankeutta. Lehmusmetsä on tuomittu muun muassa törkeästä huumausainerikoksesta.Lehmusmetsä on 172 cm pitkä.Hans Thorsén on Keskusrikospoliisin ilmoittamista miehistä ainoa ulkomaalainen. Ruotsalaista Thorsénia etsitään eurooppalaisella pidätysmääräyksellä vastaamaan syytteisiin törkeästä huumausainerikoksesta, törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja huumausainerikoksesta.Thorsén on syntynyt vuonna 1983 ja hän on 183 cm pitkä.