Anna Perhon kolumni: Hyvää puvustamisen juhlaa!

Reilun kaupan pellava on viljelty raiviolla, joka on lannoitettu luonnollisesti menehtyneiden hirvien ja ahmojen papanoilla.

tänne Linnan Juhlien selostamoon. Me olemme täällä opiskelleet koko syksyn kasvojentunnistusohjelman valmennuskurssilla palvellaksemme teitä, hyvät katsojat.Tänä vuonna juhlien teemana on tiedostava pukeutuminen. Ja siis tietty itsenäisyys myös, se on tärkeä juttu.Ensimmäisenä kättelyyn saapuu Pielaveden Perunannosto-yhdistyksen puheenjohtaja. Hänellä on yllään frakki, jonka liivi on tehty perunatärkkelyksestä. Hänen vaimollaan on jännittävä, iduista sommiteltu hiuskoriste. Koristetta on jo etukäteen kritisoitu kulttuurisesta omimisesta, sillä perunan katsotaan olevan Titicaca-järven ympäristön alkuperäiskansan omaisuutta.kansanedustaja, joka on kertonut olevansa ehdolla myös seuraavissa vaaleissa. Hänen pukuunsa on brodeerattu ekopilleistä kehrätyllä langalla kannanottoja, kuten ”Koulukiusaaminen on tosi väärin”, ”Maapallo on pelastettava” ja ”Verot valtion maksettaviksi.” Hänen puolisonsa takin selkämykseen on puolestaan kiinnitetty edustajan äänestysnumero.Tämä vakavailmeinen puoluekaaderi on ilmoittanut, että hänen asuaan ei saa kommentoida lainkaan, koska yksikin pinnallinen viittaus saattaa saada kansalaiset unohtamaan että tämä henkilö tässä on tärkeä, elämässään hankaliin ja monitahoisiin asiakysymyksiin, soteen ja työttömyysturvalainsäädäntöön keskittyvä piinkova poliittinen supervaikuttaja.Tässä sitten Tiedostavasti Itsestään Viestivien liiton toiminnanjohtaja, joka on pukeutunut suomalaisesta rohdinpellavasta kudottuun ekovaatteeseen. Vaatteen tekijöiden alkuperä on jäljitetty pohjanmaalaiseen kutomoon, jossa kankaat tuotetaan tuulivoimakäyttöisillä kangaspuilla. Reilun kaupan pellava on viljelty raiviolla, joka on lannoitettu luonnollisesti menehtyneiden hirvien ja ahmojen papanoilla.pientä skandaalinkäryä herättänyt kansallispuku! Tässä Kaakkois-Nuupion Mönköjärven puvussa pitäisi nimittäin etiketin mukaan käyttää pirtanauhaa, jossa vihreä ja punainen raita vuorottelevat niin, että vihreä aloittaa, mutta tässä on nyt lähdetty punainen edellä, minkä vuoksi Kansallispukujen Korkein Oikeus on jo ilmoittanut irtisanoutuvansa asusta ja harkitsee jatkotoimia.Vuoden viihdetaiteilija teki sen, mitä häneltä osattiin ehkä vähän odottaakin: hän rikkoo rohkeasti pukukoodia ja on asetellut päähänsä paljeteilla koristellun kanan. Kaarina Suonperä kirjoittaa asusta parhaillaan avointa kirjettä otsikolla ”Voi herrajjumala, eikö mitään rotia, apua”. Kirje luetaan ylimääräisessä uutislähetyksessä., siinä vielä viimeinen PET-muoviin verhoutunut vieras. Kiitos teille hyvät katsojat ja muistattehan että jokainen voi omilla valinnoillaan vaikuttaa fiksummalta kuin onkaan. Heippa.Kirjoittaja on toimittaja ja tuottaja.