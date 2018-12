Kotimaa

Sää lauhtuu – viikonlopuksi luvassa sateita

Perjantaina sää on suuressa osassa maata pilvistä ja poutaista. Lapissa on vielä aamulla monin paikoin selkeää ja kireää pakkasta.Päivälämpötila vaihtelee etelä- ja länsirannikolla nollan molemmin puolin, muualla maassa on heikkoa pakkasta. Lapissa pakkasta on pohjoisosassa vielä päivällä noin 15 astetta.Lauantaina sää jatkuu pilvisenä ja paikoin satelee kevyttä pakkaslunta. Päivällä lounaasta saapuu Länsi-Suomeen vesisadealue. Illalla sateet leviävät maan itäosasta Oulun seudulle ulottuvalle alueelle, idässä ja pohjoisessa sade tulee lumena.Sää lauhtuu etelässä ja lännessä suojan puolelle, muualla maassa on vielä heikkoa pakkasta.Sunnuntaina pohjoisessa tulee ajoittaisia lumisateita, maan etelä- ja keskiosassa pääasiassa vesi- tai räntäsateita.Lämpötila on vielä maan etelä- ja länsiosassa suojan puolella, muualla maassa lähellä nollaa tai vähän pakkasella.