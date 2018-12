Kotimaa

Kosteaa ilmaa virtaa etelästä – tiedossa pilvistä ja paikoin sateista säätä

7.12. 4:30

Sää Perjantain sää on enimmäkseen pilvinen suuressa osassa maata.

Kosteaa ilmaa on virtaamassa maahan etelästä, ja sää on enimmäkseen pilvistä suuressa osassa maata, kertoo Ilmatieteen laitos. Niin lännessä kuin idässä tiedossa on paikoin heikkoa lumi- tai vesisadetta. Lämpötilat liikkuvat nollan tuntumassa pakkasen puolella.



Lapissa odotettavissa on heikkoa lumisadetta. Lämpötilat ovat kylmimmillään 15 pakkasasteen paikkeilla.



Suomenlahdella merituuli puhaltaa aamupäivällä 7–11 metriä sekunnissa. Näkyvyydestä odotetaan hyvää. Pohjois-Itämerellä tuulennopeus voi nousta aamulla 13 metriin sekunnissa, ja tiedossa on sadetta.







