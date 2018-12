IS seuraa itsenäisyyspäivän mielenosoituksia: Uusnatsien Kohti vapautta -marssi liikkeellä Kaisaniemestä kohti Kalliota

Kotimaa

IS seuraa itsenäisyyspäivän mielenosoituksia: Uusnatsien Kohti vapautta -marssi liikkeellä Kaisaniemestä kohti

IS seuraa Itsenäisyyspäivän mielenosoituksia hetki hetkeltä. Seuranta on tämän artikkelin lopussa.

Päätapahtumat Näytä lisää( -5 kpl) Välikohtaus Pitkäsillan kupeessa: poliisi takavarikoi hakaristilippuja, ihmisiä otetaan kiinni Kohti vapautta -marssia seuraavan toimittajan Miikka Hujasen mukaan Pitkäsillan Hakaniemen puoleisessa päädyssä Siltasaarenkadulla on välikohtaus. Paikalla on poliiseja ja ratsupoliiseja mellakkavarusteissa. Poliisit näyttävät takavarikoivan hakaristilippuja ja vihreitä lippuja. Hujasen mukaan poliisi on ottanut kiinni kolme henkilöä. Uusnatsien kulkue on Pitkälläsillalla matkalla kohti Kalliota Kohti vapautta -marssi kulkee parhaillaan Pitkälläsillalla kohti Kalliota. Nähdäänkö marsseilla Pohjoismainen vastarintaliike? Etukäteen on pohdittu, nähdäänkö uusnatsien marsseilla myös Pohjoismaisen vastarintaliikkeen (PVL) jäseniä. Äsken Ilta-Sanomien toimittaja Miikka Hujanen kertoi, että toistaiseksi Kohti vapautta -marssilla ei ole näkynyt PVL:n tunnuksia. Aihe on herättänyt kiinnostusta, koska Turun hovioikeus päätti syyskuussa lakkauttaa PVL:n. Järjestö kuitenkin haki – viimeisenä mahdollisena päivänä 27. marraskuuta – valituslupaa Korkeimmasta oikeudesta, eikä KO ole vielä ehtinyt reagoida. Lue lisää: Uusnatsijärjestön liput saavat liehua itsenäisyys­päivänä – tällainen on poliisin ohjeistus marssien varalle Poliisin mukaan PVL-henkiseen marssiin suhtaudutaan – kuten muihinkin marsseihin – sallivasti ja mielipiteen sanan- ja kokoontumisvapautta suojelevasti. – Heillä on oikeusprosessi kesken. Jos siellä on PVL:n jäseniä tai kannattajia ja he käyttävät tunnuksia eli tätä norjalaisesta mytologiasta otettu tyr-riimua, ei siihen suhtauduta eri tavalla kuin aikaisempinakaan vuosina, poliisitarkastaja Konsta Arvelin poliisihallituksesta kertoi Ilta-Sanomille. Arvelinin mukaan PVL:n lippuja voitaisiin sitä paitsi käyttää, vaikka järjestön lakkauttaminen olisi jo lainvoimainenkin. Uusnatsien marssilla näkyy hakaristilippuja Ilta-Sanomien toimittajan Miikka Hujasen mukaan Kohti vapautta -marssin keulassa näkyy vihreitä lippuja ilman tunnuksia ja kolme hakaristilippua. Vastarintaliikkeen tunnuksia ei ole esillä. Uusnatsien Kohti vapautta -marssi lähti liikkeelle Uusnatsien Kohti vapautta -marssi lähti liikkeelle Kaisaniemenrannasta kello 15.38. Marssi kulkee Kaisaniemestä Kallion halki Töölöön. Paikalla olevan Ilta-Sanomien toimittajan Miikka Hujasen mukaan paikalla on noin 300 osallistujaa. Marssit ja linnan juhlat aiheuttavat liikennekatkoksia Itsenäisyyspäivän tapahtumat aiheuttavat poikkeuksia ja katkoksia liikenteeseen Helsingissä. Poliisin mukaan muutoksia on luvassa puolestapäivästä puoleenyöhön asti. Yksityisautoilua kehotetaan välttämään Helsingin keskustassa. Helsingin poliisin avuksi tulee itsenäisyyspäiväksi apua maakunnista. Myös poliisin kuuluisia mörköautoja nähdään taas Kujalan mukaan liikenteessä.

Edellisvuosien tapaan Helsingissä nähdään itsenäisyyspäivänä useita mielenosoituksia. Tarkalla silmällä seurataan esimerkiksi lakkautettavaksi määrätyn Pohjoismaisen vastarintaliikkeen (PVL) marssia.Ensimmäinen marssi on kello 15.30 Kaisaniemenrannasta lähtevä uusnatsien Kohti vapautta -marssi, joka kulkee Kaisaniemestä Kallion halki Töölöön.Poliisin mukaan Kalliossa aiotaan järjestää vastaprotesti uusnatsien marssia vastaan. Facebook-tapahtuman mukaan ihmisiä on kehotettu menemään Hakaniemen torille ”tekemään selväksi, ettei natsimarsseja kaivata Kallioon eikä Helsinkiin". Kehotuksen on allekirjoittanut ”joukko nykyisiä ja entisiä kalliolaisia”.Poliisin mediapäivystyksestä kerrotaan, että poliisille ei ole tehty mielenosoituksesta ilmoitusta, mutta tapahtuma on poliisin tiedossa.Tuntia myöhemmin, kello 16.30 Helsinki ilman natseja -mielenosoitus lähtee liikkeelle Narinkkatorilta, ja kulkee Runeberginkadun kautta Töölöön Taivallahden kentälle.Kello 17 perinteinen ylioppilaiden soihtukulkue lähtee Hietaniemestä Senaatintoria kohti. Reitti kulkee Hietaniemenkadun, Arkadiankadun, Mannerheimintien, Pohjoisesplanadin, Mariankadun ja Aleksanterinkadun kautta Helsingin keskustan halki päättyen noin kello 18 Senaatintorille.Illan neljäs mielenosoitusmarssi lähtee kello 18.30 Töölöntorilta. Kyseessä on maahanmuuttovastaisesta 612-soihtukulkueesta, joka kulkee Töölöstä Hietaniemen hautausmaalle.