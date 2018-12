Kotimaa

Kalliossa aiotaan järjestää vastaprotesti uusnatsijärjestöä vastaan

Helsingissä tänään useita protesteja

Uusnatsijärjestö Pohjoismaisen vastarintaliikkeen (PVL) suunnittelema marssi Helsingin Kallion kautta on nostanut vastarintaa. Facebookissa koolle kutsuttuun Kallio ilman natseja -mielenosoitukseen on ilmoittautunut lähes 600 ihmistä.Facebook-tapahtuman mukaan ihmisiä on kehotettu menemään Hakaniemen torille ”tekemään selväksi, ettei natsimarsseja kaivata Kallioon eikä Helsinkiin". Kehotuksen on allekirjoittanut ”joukko nykyisiä ja entisiä kalliolaisia”.Poliisin mediapäivystyksestä kerrotaan, että poliisille ei ole tehty mielenosoituksesta ilmoitusta, mutta tapahtuma on poliisin tiedossa.PVL:n mukaan mielenosoittajia on saapumassa myös muualta Pohjoismaista. Poliisi ei vahvista eikä kiistä asiaa STT:lle.PVL on määrätty hovioikeuden päätöksellä lakkautettavaksi. Tuomiosta on haettu valituslupaa korkeimmalta oikeudelta, mikä tarkoittaa, että tuomio ei ole lainvoimainen.Helsingin poliisi on saanut kolme ilmoitusta isommista itsenäisyyspäivänä järjestettävistä mielenilmauksista. Näillä näkymin Helsingissä järjestetään aiempien vuosien tapaan äärijärjestöjen 612-soihtukulkue Töölöntorilta Hietaniemen hautausmaalle, uusnatsijärjestö Pohjoismaisen vastarintaliikkeen kulkue sekä äärioikeistoa vastustava Helsinki ilman natseja -mielenilmaus.Mainittujen ilmoitusten lisäksi poliisille on tullut ilmoituksia pienemmistä kokoontumisista tai tapahtumista.