Kotimaa

Itsenäisyyspäivää juhlitaan pikkupakkasessa koko maassa

5.12. 22:29

Kelivaroitus on edelleen voimassa koko maassa.

Itsenäisyyspäivää juhlitaan koko maassa pikkupakkasessa. Vain lounaisrannikolla mittarilukema voi nousta niukin naukin nollan yläpuolelle, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta.



Pakkasasteet pyörivät etelän parin ja pohjoisen kuuden välillä.



Sää on laajalti poutainen ja osittain selkeä maan etelä- ja keskiosissa, tosin aamulla Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan alueella voi olla runsaampaa pilvisyyttä ja heikkoa lumisadetta. Maan pohjoisosissa on edelleen pilvistä, ja siellä saadaan lumisateita. Iltapäivän aikana lumisateet väistyvät kohti itää, ja sää alkaa Länsi-Lapissa poutaantua. Illaksi sateet väistyvät lopullisesti itään.



Torstaina on edelleen kelivaroitus voimassa koko maassa. Pohjoisemmassa liikennettä haittaavat lumi- ja räntäsateet ja etelämpänä tienpintojen jäätyminen.







