Kotimaa

Steinerkasvatuksen liiton johtaja pitää väitteitä rokotusvastaisuudesta hämmentävinä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Puumalainen: olemme kuulleet, että joissakin Steiner-kouluissa on alhaisempi rokotuskattavuus