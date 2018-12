Kotimaa

Espoossa todettu tuhkarokkotapaus – altistuneita muutamia kymmeniä

Espoossa on todettu eilen tiistaina aikuisella tuhkarokko, kertoo HUS.Tartunta on saatu ulkomaanmatkalla Aasiassa. Altistuneita on muutamia kymmeniä.Sairaanhoitopiirin mukaan sairastunut henkilö on saanut lapsena yhden rokotteen tuhkarokkoa vastaan, joten hänen tartuttavuutensa on vähäinen.Valtaosa altistuneista on HUS:n mukaan jo tavoitettu ja ohjeistettu sekä suojattu MPR-rokotteella, mikäli altistunut ei ole saanut aiemmin kahta rokotetta tai ei ole sairastanut tuhkarokkoa.Sairaanhoitopiirin mukaan HUS:n alueella on hyvä rokotuskattavuus tuhkarokkoa, sikotautia ja vihurirokkoa vastaan.