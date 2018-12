Lappiin tulossa ollut brittikone kääntyi lumipulan takia takaisin Lontooseen kesken lennon – koneessa istuvat lapset purskahtivat itkuun

Kotimaa

Lappiin tulossa ollut brittikone kääntyi lumipulan takia takaisin Lontooseen kesken lennon – koneessa istuvat

Brittiläisten

Lapsille

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jääpeite pilasi ohjelman

Matkanjärjestäjälle





Lumitilanteen

Sunnuntain jälkeen ei peruutuksia