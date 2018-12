Kotimaa

Suomen hauskin itsenäisyysjuhla suorana kello 14.50 – pääministeri kättelee kaikki 500 lapsivierastaan

Lasten valtakunnallinen itsenäisyysjuhla vietetään tänään Säätytalossa, jonne saapuu 10-vuotiaita koululaisia Suomen jokaisesta kunnasta. Luvassa on siis pitkä ja upea lasten oma kättelyjono.

Perinne alkoi viime vuonna

