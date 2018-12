”Sympaattinen” tatuoitu ruotsalaismies huijasi suomalaisnaiselta Phuketissa 15 000 euroa – ”Olen ollut supertyhmä ja naiivi”

Kotimaa

”Sympaattinen” tatuoitu ruotsalaismies huijasi suomalaisnaiselta Phuketissa 15 000 euroa – ”Olen ollut superty

Suomalainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Istuimme iltaa italialaisessa ravintolassa, taustalla soi ”Besame mucho”.

Nainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nainen

Olen ollut supertyhmä ja naiivi.

Miehen

Suurlähetystö vahvistaa

Tietty ylivarovaisuus kannattaa aina olla, kun vieraassa valtiossa alkaa mitään sopimuksia tehdä.

Pahkasalon

Pienempiä