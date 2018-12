Kotimaa

Lähipäiviksi luvassa pikkupakkasia

Juuri nyt

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Maan pohjoisosassa sataa lunta, myös maan etelä- ja keskiosassa vesi- ja räntäsateet muuttuvat lumeksi.Iltapäivän ja alkuillan kuluessa sää poutaantuu ja selkenee lännestä alkaen maan länsiosassa, myöhemmin illalla myös idässä.Maan länsi- ja eteläosassa voimistuu länsiluoteinen tuuli.Päivälämpötila on vähän nollan yläpuolella, maan keskivaiheilla sisämaassa nollassa, Lapissa on pakkasta enimmäkseen 2 - 6 astetta.Torstaina ilmavirtaus on lännenpuoleinen.Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys vaihtelee ja on poutaa.Maan pohjoisosan ja Pohjois-Karjalan lumisateet väistyvät vähitellen itää. Illalla Länsi-Lapissa ja Perämeren rannikolla on selkeämpää.Päivälämpötila on länsirannikolla ja aivan lounaassa nollassa, muuten pari astetta pakkasen puolella. Lapissa ja Koillismaalla pakkasta on 2 - 5 astetta.Perjantaina maan etelä- ja keskiosassa on pilvistä ja tulee vähäisiä lumisateita.Lapissa pilvisyys lisääntyy selkeämmän aamun jälkeen.Päivällä pakkasta on laajalti 1 – 5 pakkasta, Keski- ja Pohjois-Lapissa 10 - 20 astetta.