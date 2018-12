Kotimaa

Karjalainen: Maanpuolustuskoulutusyhdistys saamassa omat aseet ja lisärahaa

5.12. 6:06

Vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta järjestävä Maanpuolustuskoulutusyhdistys voi pian hankkia omia aseitaan, uutisoi Karjalainen.

Vapaaehtoistoiminnalle ollaan myös myöntämässä 6,5 miljoonaa euroa lisärahaa.



Yhdistykselle ja Puolustusvoimille annettavalla lisämäärärahalla on tarkoitus palkata valmiuspäällikköjä. Yhdistyksen tehtäväksi on nousemassa varusmiespalvelukseen tutustuttava koulutus. Muutoksilla halutaan myös antaa asepalvelusta suorittamattomille naisille mahdollisuuksia osallistua vapaaehtoiseen maanpuolustukseen.



Muutokset sisältyvät hallituksen esitykseen vapaaehtoista maanpuolustusta koskevan lain uudistamisesta sekä asedirektiivin muutokseen. Lait on tarkoitus hyväksyä eduskunnassa kevään aikana ja niiden on tarkoitus astua voimaan vuoden 2020 alusta.