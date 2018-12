Montako patruunaa tarkka-ampuja Simo Häyhä sai? Talvisodan legendasta kertovista faktoista kehkeytyi erikoinen kiista

Kotimaa

Montako patruunaa tarkka-ampuja Simo Häyhä sai? Talvisodan legendasta kertovista faktoista kehkeytyi erikoinen

Tunnettua





Puoli

Kirjaa luettuani aloin ihmetellä, että onpas peijakkaan paljon samoja aiheita.





tarkka-ampujaa Simo Häyhää https://www.is.fi/haku/?query=simo+hayhaa käsiteltiin viime vuonna kahdessa kirjassa. Ensimmäisenä tantereelle ilmestyi Lappeenrannan teknillisen yliopiston dosentin, majuri Tapio Saarelaisen https://www.is.fi/haku/?query=tapio+saarelaisen teos Simo Häyhä – Talvisodan legendaarinen tarkka-ampuja (Readme). Se oli menestys, kuten maailmanmaineeseen nousseen talvisodan sankarin elämää käsittelevältä kirjalta voi odottaa. Kirjan ensi painos hupeni kirjakaupan hyllyiltä kuin patruunat sarjatulta sylkevän Suomi-konepistoolin lippaasta.Muutamaa kuukautta myöhemmin, syksyllä 2017 tuli painosta Kollaan sotahistoriaa harrastavan Hannu Narsakan https://www.is.fi/haku/?query=hannu+narsakan Tulimyrsky Kollaalla. Sen lähtökohdat olivat vaatimattomammat: Narsakka kustansi kirjansa itse. Omakustanne ei päässyt kustantamoiden katalogeihin eikä kirjakaupoille suunnattuihin mainoksiin.Alkujaan Narsakka halusi kertoa muutaman sivun monisteella lapsenlapsilleen, miksi sota rautjärveläisten omissa kertomuksissa oli niin erilainen kuin tarunhohtoisessa Kollaa-kirjallisuudessa. Narsakka vietti viikkoja sota-arkistossa alkuperäislähteiden parissa, mutta keräsi myös suullista muistitietoa synnyinkuntansa Rautjärven maisemista.Kymmenessä vuodessa aineistoa karttui niin paljon, että aiotusta monisteesta kasvoi yli 400-sivuinen historiikki. Siinä Häyhä oli yksi ansioitunut nimi lähinnä rautjärveläisistä kootusta komppaniassa. Häyhää käsiteltiin parissa luvussa.vuotta Narsakan Kollaa-kirjan jälkeen sotatieteiden tohtori Saarelaisen Häyhä-kirjasta ilmestyi uusi painos. Se oli tuntuvasti edeltäjäänsä paksumpi, sivuja oli tullut muutamassa kuukaudessa 168 lisää. Osa selittyy uudella modernia tarkka-ampujatoimintaa kuvaavalla luvulla, mutta merkittävä osa oli uudelleen kirjoitetuissa luvuissa. Käsittelynäkökulmat ja monet faktat olivat niin lähellä Narsakan kirjassa esitettyjä, että hän sai kesällä soiton, jossa kysyttiin, olivatko hänen tietonsa kopioitu Saarelaisen kirjasta.– Kai niin oletettiin, koska minä olin harrastajatutkija, Narsakka sanoo.Narsakka meni kirjakauppaan ja osti uteliaisuuttaan Saarelaisen kirjan.– Kirjaa luettuani aloin ihmetellä, että onpas peijakkaan paljon samoja aiheita.Jo takakannessa mainostettiin ”uutta tietoa haavoittumisen jälkeisestä evakkotaipaleesta ’Sotamuistoja’-kirjasen kautta”. Aihe kiinnosti tavattomasti Narsakkaa, joka oli viikkojen arkistotyön jälkeen selvittänyt, miten Simo Häyhä evakuoitiin Jyväskylän Kinkomaan keuhkotautiparantolaan perustettuun sotasairaalaan.Otsikon alla olevalla videolla esitellään Sotamuistoja-vihkosta.Saarelaisen kirjassa ”uusien tietojen” annetaan ymmärtää olevan peräisin Häyhän toipumislomalla elokuussa 1940 kirjoittamasta Sotamuistojani-kirjasesta, mutta siitä ei löydy tietoja, joita Saarelaisen kirjassa on. Se on ymmärrettävää, koska Häyhä oli ison osan evakkomatkaansa tajuttomana. Edes hänen omaisensa eivät tienneet, mitä reittiä hänet siirrettiin sotasairaalaan.– Sotamuistoja-vihkossa ei ole mitään uutta siihen, mitä julkisuudessa on kerrottu, Narsakka sanoo.Narsakka oli löytänyt 12. Divisioonan arkistosta Häyhän evakuointia koskevat tiedot. Hyvän tutkimuskäytännön mukaisesti hän kirjassaan nootitti eli liitti tiedon alkuperäislähteeseen.Saarelainen ei ole nootittanut kirjaansa, joten lukija ei voi tietää, mistä uudet tiedot kirjaan ovat tulleet. Nopeaan tahtiin täydentyneen uuden kirjan takakannessa on täsmälleen samat lähteet kuin edellisessä. Takasivuilla kiitetään samoja henkilöitä kuin ensimmäisessä painoksessa. [...Olen pystynyt...] minulle aikaisemmin tuntemattomien avuliaiden ihmisten ansiosta täydentämään kirjani kattavaksi teokseksi. Suuri osa Teistä haluaa pysyä nimettöminä, olkoon siis niin.Ainoa tapa saada selvyyttä, mistä uuden painoksen uudet tiedot ovat tulleet, on soittaa kirjailijalle itselleen.– Olen hyödyntänyt uusinta tietoa, mitä on saatu sukulaisten ja tuttavien kautta, sekä viime kesänä löytynyttä Simo Häyhän Sotamuistot-kirjasta, Saarelainen vastaa.

Kirjaan on tullut uutta tekstiä 168 sivua?

– Se johtuu siitä, että edellisen kirjan kartat ovat olivat niin pieniä, että niitä suurennettiin. Muistini mukaan lisäsin 70 uutta valokuvaa.Tarkka lukeminen paljastaa, että uusia valokuvia on noin 40 eikä 70. Kirjan 16 kartasta kolmea on suurennettu. Suurin osa uusista sivuista selittyy nykyajan tarkka-ampujatoiminnan kuvaamisesta.

Uudessa painoksessa alalukujen perään on tullut uutta tietoa. Mistä uudet tiedot ovat peräisin, kun uutta painosta varten ei lähdeluettelon mukaan ole haastateltu uusia henkilöitä?

– Olen näitä samoja ihmisiä haastatellut. Minulla ei ollut aikaa kuin kolme viikkoa tehdä tämä ja sen takia en ole laittanut lähteeksi edes Simo Häyhän Sotamuistoja-kirjasta.

– Sehän on noin 15 sivua?

– Sitä luokkaa, sellainen pikkanen kirjanen.

Kirjassa on viitattu lähteenä useisiin aikaisemmin julkaistuihin Kollaata ja Simo Häyhää käsitelleisiin teoksiin. Oletteko lukenut harrastajatutkija Narsakan Tulimyrsky Kollaalla -kirjan?

Saarelaisen









– En ollut lukenut sitä ennen kuin omani kirjoitin.kirjasta kuitenkin löytyy lukusia pikkutarkkoja tietoja, jotka löytyvät vain Narsakalta: kuten tieto, montako patruunaa Simo Häyhälle jaettiin, kun hän kuittasi ensimmäisen suojeluskuntakiväärinsä 1928. Tuskin kukaan voisi muistaa 90 vuotta sitten eräänä kesäkuun päivänä jaettujen patruunoiden määrää, joka oli 200 kappaletta. Sotilaallisen täsmällisesti toimineeseen suojeluskunnan arkistoon tuo luku on kuitenkin kirjattu, ja sieltä Narsakka on sen kaivanut.Toinen esimerkki on Simo Häyhän kuuluisan kiväärin sarjanumero. Ensimmäisessä painoksessa Saarelainen kertoo Häyhän aseen sarjanumeron olleen 60 974 ja mainitsee lähteeksi sotilaspastori Antti Rantamaan https://www.is.fi/haku/?query=antti+rantamaan kirjan. Uudessa kirjassa kerrotaan kyseisen numeron olevankin suojeluskunnan aseelle antama numero ja oikean sarjanumeron olevan 35 281. Tieto löytyy Narsakan kirjasta, mutta Saarelaisen kirjassa lukee ympäripyöreästi: Aseen sarjanumeroksi on selvinnyt tehtaan siihen stanssaama sarjanumero 35 281.Saarelainen ei halua kertoa, miten sarjanumero on selvinnyt.– Olen ollut paljon yhteyksissä aseharrastajiin, hän toteaa.

Onko joku kertonut teille numeron tai voitteko valottaa, mitä kautta se on selvinnyt?

– Valitettavasti en voi kertoa.

Miksi?

Tieto ei nauti tekijänoikeuden suojaa, vaikka usein niin luullaan.

Kyseessä





Suuren