Sitkeä hanuristi piinasi seitsemän kerrostalon asukkaita – nyt ex-naapureiden turvana on vartija läpi vuorokauden

Kotimaa

Sitkeä hanuristi piinasi seitsemän kerrostalon asukkaita – nyt ex-naapureiden turvana on vartija läpi vuorokau

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kielto koskee laajaa aluetta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vartija paikalla ympäri vuorokauden

Häädön saanut ei ole luovuttanut

Hanurinsoitto ja laulu raikasivat