Kotimaa

Oulun seksuaalisessa hyväksikäyttö­tapauksessa voi olla lisääkin epäiltyjä – uhri alle 15-vuotias tyttö

Kaikki epäillyt ovat poliisin mukaan ulkomaalaistaustaisia. Nyt epäilyjä on seitsemän, mutta heitä saattaa paljastua vielä lisää.

Poliisin mukaan on mahdollista, että Oulussa epäillyssä laajassa hyväksikäyttötapauksessa tulee ilmi lisää tekijöitä.Oulun käräjäoikeus vangitsi viime viikolla seitsemän miestä epäiltyinä törkeistä lapseen kohdistuvista seksuaalirikoksista.Tutkinnanjohtaja ei kommentoi uhrin tarkkaa ikää. Hän sanoo, että tyttö on yli 10-vuotias, mutta alle 15.Epäillyt teot ovat tapahtuneet tämän vuoden aikana pääosin Oulussa yksityisasunnoissa. Poliisin mukaan epäillyt ovat ulkomaalaistaustaisia.Epäillyistä miehistä yksi on yli kolmekymppinen, muut ovat iältään 20–30-vuotiaita.