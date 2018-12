Presidentti Niinistö: ”Vielä on toivoa, mutta aikaa ei ole hukattavana”

Kotimaa

Presidentti Niinistö ilmastokokouksessa: ”Vielä on toivoa, mutta aikaa ei ole hukattavana”

YK:n ilmastokokouksessa presidentti Sauli Niinistö arvioi, että Suomessa on kasvavaa halukkuutta ilmastotoimien nopeuttamiseen. Presidentin kanslian tviittien mukaan Niinistö sanoi, että vielä on toivoa, mutta aikaa ei ole hukattavana.

Puheessaan

