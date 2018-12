Kotimaa

Lähipäivinä taivaalta tulee kaikkea mahdollista

Lännestä saapuu sadealue, joka leviää iltaa kohti Etelä-Suomen itäosaan ja Länsi-Lappiin asti. Sateet tulevat enimmäkseen lumena, mutta illalla lounaassa tulee jo paikoin vesisateitakin. Länsi-Lapissa tulee paikallisia lumisateita.Kaakonpuoleinen tuuli on kohtalaista ja puuskaista, maan länsiosassa ja Lapissa paikoin navakkaakin. Päivällä on maan etelä- ja länsiosassa pakkasta 0 – 3 astetta, itäosassa ja Lapissa on pakkasta laajalti 2 - 6 astetta.Tiistaina sää on edelleen pilvinen ja suuressa osassa maata tulee sateita. Maan etelä- ja keskiosassa sateet tulevat enimmäkseen vetenä. Etenkin idässä paikalliset jäätävät sateet ovat mahdollisia. Pohjois-Suomessa sade tulee laajalti lumena, mutta iltaa kohti sade muuttuu läntisellä Pohjois-Pohjanmaallakin vedeksi.Tuuli on enimmäkseen kaakonpuoleista ja kohtalaista.Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa sekä läntisellä Pohjois-Pohjanmaalla 0 – 5 astetta, muualla maan pohjoisosassa on laajalti pakkasta 0 – 5 astetta. Lapissa on paikoin kylmempää.Keskiviikkona sateita tulee edelleen suuressa osassa maata. Illalla maan länsiosassa sää alkaa poutaantua ja muuttua paikoin selkeämmäksi. Sateet tulevat vielä Lappia lukuun ottamatta monin paikoin vetenä, mutta muuttuvat iltaa kohti lumisemmiksi.Lapissa tuuli on enimmäkseen heikkoa, muualla maassa tuuli on kohtalaista ja puuskaista ja kääntyy länteen.Päivälämpötila on laajalti nollan vaiheilla, Pohjois-Lapissa on pakkasta 2 - 6 astetta.