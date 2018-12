Kotimaa

IS-haastattelu: Tiina yritti auttaa prinsessan pakoon ja hänet kaapattiin – kertoo nyt, miten elämä mullistui

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yrittää edelleen vapauttaa ystävänsä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Prinsessa paljasti pakohaaveensa kaksi vuotta sitten





”Kyllä sitä vieläkin säpsähtää”