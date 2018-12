Kotimaa

Turhan hälytyksen laukaissut virhe tehtiin Keravan johto­keskuksessa

Yleisen vaaramerkin koemerkki on soinut usealla paikkakunnalla ympäri Suomen kello puoli kolmen jälkeen iltapäivällä. Hälytys oli aiheeton, mutta aiheutti runsaasti kysymyksiä ja ihmettelyä eri puolilla Suomea.– Uuden hätäkeskustietojärjestelmän valmistelevien toimenpiteiden testauksen yhteydessä on tapahtunut inhimillinen virhe, jossa väestöhälyttimien koesoitto käynnistyi virheellisesti eri puolilla Suomea, johtokeskuksen päällikkö Jyrki Heinonen https://www.is.fi/haku/?query=jyrki+heinonen hätäkeskuslaitoksen johtokeskuksesta kertoo Ilta-Sanomille.Hän korostaa, että virheellisesti lähetetty koesoitto ei aiheuta toimenpiteitä kansalaisilta.Virhe tapahtui Keravalla sijaitsevassa johtokeskuksessa, Heinonen kertoo. Siellä testattiin väestöhälytinjärjestelmää.– Uuteen hätäkeskustietojärjestelmään siirtymisen myötä väestöhälyttimen koesoitot on tarkoitus keskittää sinne, hän sanoo.

Olisiko ollut tarpeen kertoa myös televisiossa ja radiossa siitä, että tämä ei aiheuta toimenpiteitä kansalaisilta?

– Varsinainen vaaratiedottamisen prosessi on tarkoitettu niihin tilanteisiin, joissa on oikeasti vaaraa. Nyt näin ei ollut, vaan kyse oli testauksesta. Siksi tästä päätettiin kertoa Twitterissa ja Facebookissa, hän sanoo.

Mitä tästä voidaan oppia tulevaisuuden kannalta. Syökö virhe uskottavuutta?

– Vaikka kyse oli harvinaisesta virheestä, tätäkin asiaa on nyt tarkasteltava vaaratilanteiden prosessin hallinnan kannalta. Joka tapauksessa ensi tieto on saatava nopeammin eri kanaville. Olisiko esimerkiksi tehdystä virheestä voitu kertoa jollakin muulla teksti-tv-sivuilla kuin varsinaisen vaaratilanteen tiedottamiseen varatuilla sivuilla? Tästä virheestä täytyy siis ottaa opiksi, hän pohtii.