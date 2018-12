Kotimaa

Auto suistui tieltä Siilinjärvellä – yksi kuollut 2.12. 15:49

Alueella on tänään satanut lunta.

Siilinjärvellä Varpaisjärventiellä on tapahtunut onnettomuus, jossa auto suistui tieltä. Itä-Suomen poliisin mukaan turmassa kuoli ensitietojen mukaan yksi henkilö. Poliisi on aloittanut onnettomuuden tutkinnan.



