Kotimaa

Adventtiaika ja uusi kirkkovuosi alkavat – Hoosianna kaikuu kirkoissa

Evankelis-luterilaisen kirkon adventtiaika ja joulun odotus alkavat tänään. Ensimmäisestä adventista alkaa samalla uusi kirkkovuosi.Kirkoissa lauletaan tänään virttä numero yksi eli Hoosianna-hymniä.Ensimmäinen adventtisunnuntai on toiseksi suosituin kirkossakäyntipäivä heti jouluaaton jälkeen. Kirkoissa liturginen väri on valkoinen eli ilon väri.Neljän viikon mittaisen adventtiaikana jokaisena sunnuntaina on eri teema. Ensimmäisenä adventtina juhlitaan Jerusalemiin ratsastavaa Jeesusta.Vanhastaan ensimmäisen adventtisunnuntain jälkeisestä maanantaista on alkanut jouluaattoon asti ulottuva adventtipaasto.Ensimmäisenä adventtina aloittaa lähetyksensä myös pääkaupunkiseudun seurakuntien tuottama Jouluradio. Se lähettää tauotta jouluista musiikkia loppiaiseen asti. Kuuluvuusalue kattaa lähes koko Suomen.Jouluradion uusi Hoosianna-sovitus julkistetaan perinteisesti ensimmäisenä adventtina.