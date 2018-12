Kotimaa

Tässä on Loton oikea rivi – 6+1-tuloksella yli 215 000 euron potti

Loton kierroksen 48 oikea rivi on 3, 10, 14, 15, 16, 28, 31.Lisänumero on 40 ja plusnumero 3.Lotossa ei löytynyt yhtään seitsemän oikein tulosta. Jaossa oli kahdeksan miljoonaa euroa.Yksi 6 ja lisänumeron voittaja löytyi ja sillä saa 215 710 euroa.Jokerin oikea rivi on 9415775. Voittaja saa 20 000 euroa.