Kotimaa

Bushin ja Koiviston ystävyys alkoi saunomisesta – kantoi myös Suomea myllerryksen vuosina

Perjantaina





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Bush





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Presidenttien





Syksyllä