Kotimaa

Näin Puolustusvoimat selittää venäläisen rakennushankkeen torppaamista: ”Vakiintunut näkemys”

– Suunniteltu rakennushanke sijaitsee Syndalenin ampumatoiminnan melualueella. Puolustusvoimien vakiintunut näkemys on ollut, ettei ampumatoiminnan melualueelle tule sijoittaa uusia asuin- tai lomarakennuksia, keskuksen esikunnasta vastattiin sähköpostilla.Tontin venäläistaustaisella omistuksella ei ole merkitystä:– Puolustusvoimien vakiintunut näkemys on, ettei melualueelle tule sijoittaa uusia asuin/lomarakennuksia. Tämä riippumatta siitä, kuka kiinteistön omistaa.– Puolustusvoimien ampuma- ja harjoitusalueiden ympärille on määritelty melualueet, jotka puolustusvoimat pyrkii saada merkityiksi myös maakunta- ja yleiskaavoihin. Lähtökohtana on, ettei näille melualueille tule sijoittaa uusia asuin/lomarakennuksia. Yleensä kunnat myös huomioivat ampumatoiminnan melualueet maankäytön suunnittelussa eikä tällaisia tilanteita pääse syntymään.– Ei ole. Edellä selostettu näkemys on vakiintunut ja sitä on sovellettu maankäytön suunnittelussa jo vuosikausia.