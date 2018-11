Kotimaa

Eurojackpotista Suomeen kolme muhkeaa voittoa

Suomeen saatiin perjantaina kolme 609 435,50 euron suuruista Eurojackpot-voittoa, vaikka 5 + 2 -rivejä ei arvonnassa löytynyt yhtään kappaletta.Suomeen tulleista 609 435,50 euron voitoista kaksi saavutettiin 5 + 1 -tuloksella. Näistä toinen oli pelattu Munkkivuoren R-kioskissa ja toinen Kuopion K-Citymarket Kolmisopessa.Perjantain Eurojackpotissa Suomesta löytyi myös yksi 5+0 -tulos, joka meni nettipelaajalle Siilinjärveltä. Myös hän voitti 609 435,60 euroa.Eurojackpotin perjantain arvonnan oikea rivi on 18, 22, 35, 36 ja 41. Tähtinumeroiksi arvottiin 3 ja 4.Ensi viikolla Eurojackpotin potissa on 32 miljoonaa euroa.Perjantai-Jokerin oikea rivi on 1 5 3 5 5 9 3. Perjantain Jokerissa löytyi kolme kuusi oikein -tulosta, joilla voittaa 20 000 euroa.