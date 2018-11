Kotimaa

Luotolainen kansanedustaja alueen rokotusvastaisuudesta: ”Ilmiö alkoi käsittääkseni bloggarin teksteistä”

https://www.is.fi/politiikka/art-2000005916914.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Larsmon eli Luodon kunnanjohtaja: Kyse kunkin yksilön omasta ratkaisusta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Viime vuosina rokotekriittisyys on ollut toistuvasti puheenaiheena. Ilmiö on ollut melko vahvaa Pohjanmaalla.Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko https://www.is.fi/haku/?query=annika+saarikko (kesk) sanoi IS:lle perjantaina, että hän on pyytänyt virkamiehiä pohtimaan rokotepakkoa. Samalla hän kuitenkin sanoo, ettei ole ollut valmis kannattamaan sitä.Paikoin rokotuskattavuus on jäänyt hälyttävälle tasolle. Osa vanhemmista on pelännyt enemmän rokotteiden aiheuttamia haittavaikutuksia kuin niitä tauteja, joille lapset voivat rokottamattomina altistua.Luotolainen kristillisdemokraattien kansanedustaja ja eduskuntaryhmän puheenjohtajaarvioi Iltalehdelle https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/607265b1-395e-4051-8e5c-49a47bb62f6c , että kyse on alueellisesta ilmiöstä.– Ilmiö alkoi käsittääkseni noin kuusi, seitsemän vuotta sitten asiasta kirjoittaneen bloggarin teksteistä, joista sitten keskusteltiin sosiaalisessa mediassa vilkkaasti, Peter Östman kertoo Ilta-Sanomille.– Asiasta kiinnostuneilla oli tietääkseni myös keskusteluiltoja aiheesta, hän sanoo.Luoto on ruotsiksi Larsmo. Kunta sijaitsee Pohjanlahden rannikolla Kokkolan ja Pietarsaaren välillä Pohjanmaan maakunnassa.– Asiasta kiinnostuneilla oli tietääkseni myös keskusteluiltoja aiheesta, hän sanoo.Ilta-Sanomat kysyi Luodon kunnanjohtajalta, mistä voisi olla kyse.– En voi ottaa kantaa siihen, johtuisiko asia tällaisesta kirjoittelusta. Fakta on se, että rokottamisen prosentit ovat meillä alhaisempia kuin muualla Luodon kunnanjohtaja Gun Kapténs https://www.is.fi/haku/?query=gun+kaptens kertoo.

Mistä tämä voisi johtua?

– On hyvin vaikea tietää, miten kukin tekee päätöksensä. Kyse on kunkin yksilön omasta ratkaisusta, hän sanoo.