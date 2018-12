Pariskunta rakasteli raukeasti ikkunassa ja sai suomalaisen pikkukaupungin tolaltaan – kyse ei ollut vahingosta

Naapuriidat eivät ole lainkaan tavattomia. Mutta miten välttää riidat?Omaa asianajotoimistoa Heinolassa pitävä Juha Untamo https://www.is.fi/haku/?query=juha+untamo antaa neuvoksi naapurinäkökulman.– Omia tekemisiään kannattaa miettiä siten, että miltä ne tuntuvat naapurista.– Jos harrastamme jotain mistä aiheutuu melua, niin kannattaa miettiä miltä se muista tuntuu. Asia on aika simppeli, Untamo muistuttaa.Omaa käytöstä on muutenkin syytä miettiä.– Kun asumme rinnakkain, päällekkäin ja vierekkäin, niin tarvitsemme sietokykyä.Jokaisessa huushollissa on aika ajoin perhejuhlia. Isä täyttää 50 vuotta, pojalla on rippijuhlat ja äiti sai aikuisopiskelijana akateemisen tutkinnon valmiiksi.– Kun on aika juhlaan, niin silloin juhlitaan. Jokaisella on oltava sen verran venymiskykyä ja toleranssia, että sallimme toisillemme juhlat.– Ei juhlahetkiä koskaan ole liikaa eikä sellainen hetki loukkaa ketään, kun asia keskustellaan etukäteen, Untamo opastaa.Ajanoloon ihmisten sietokyky voi saavuttaa kuitenkin mittasuhteet, jolloin kaikki mitä naapuri tekee ärsyttää.– Ei pidä päästää välejä niin huonoiksi, ettemme enää naapureina siedä toisiamme. Ei pidä mennä aidalle suu vaahdossa huutamaan. Maalaisjärki on hyväksi avuksi, kokenut asianajaja toteaa.