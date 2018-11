Kotimaa

Levittääkö ”rokotekriittisyys” tuhkarokkoa? THL: ”Kannattaisi suojata oman lapsen lisäksi myös muita”

Pohjanmaalla Luodon kunnassa on todettu tuhkarokkotartunta. Tartunta on esikouluikäisellä lapsella. Ilta-Sanomat kysyi THL:ltä eli Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta, mikä on tilanne tartunnoissa ja mikä on mahdollinen ”rokotekriittisyyden” vaikutus.

Onko tullut tuhkarokosta tullut lisätartuntoja?

– Lisätartuntoja ei ole toistaiseksi todettu, infektiotautien torjunnan ja rokotuksien erityisasiantuntija Mia Kontio https://www.is.fi/haku/?query=mia+kontio THL:n terveysturvallisuusosastolta kertoo.

Onko THL:llä jo jotain riskiarviota, että kuinka moni on altistunut?

– Altistuneita on lapsen lähipiirissä, päiväkodissa, esikoulussa, pyhäkoulussa ja rukoushetkessä. Lukumäärällisesti päiväkodissa on parikymmentä lasta, pyhäkoulussa noin sata ja rukoushetkessä noin 150–200, joista osa tietysti samoja kuin pyhäkoulussa, Kontio sanoo.Osa vanhemmista on pelännyt enemmän rokotteiden aiheuttamia haittavaikutuksia kuin niitä tauteja, joille lapset voivat rokottamattomina altistua.

Mikä on mahdollinen ”rokotekriittisyyden” vaikutus?

Tästä on kyse laumasuojassa