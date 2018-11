Kotimaa

Tuuli jatkuu voimakkaana, maan itä- ja pohjoisosissa huono ajokeli lumen ja rännän takia

Tuuli jatkuu voimakkaana, maan itä- ja pohjoisosissa huono ajokeli lumen ja rännän takia

30.11. 6:00

Lounaasta puhaltava tuuli jatkuu voimakkaana, vaikka eilisiin lukemiin ei tänään ylletä.

Ilmatieteen laitos on antanut myrskyvaroituksen Pohjois-Itämerelle, ja muilla merialueilla on varoitus kovasta tuulesta.



Päivä on verrattain lauha, ja hajanainen sadealue liikkuu maan yli itään. Maan länsiosassa sateet tulevat enimmäkseen vetenä, idässä sataa lunta tai räntää.



Itä- ja Pohjois-Suomessa ajokeli muuttuu huonoksi aamusta alkaen jäätävän tihkusateen ja lumi- tai räntäsateen vuoksi.



Lännessä on päivällä 1–4 lämpöastetta ja idässä muutama aste pakkasta.