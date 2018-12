Kotimaa

Jyrki Lehtolan kolumni: WAU, kuinka isokokoisia lapsia!

Tulevaisuuden hallinta on muuttunut kilpailuksi siitä, kuka keksii eniten asioita, jotka eivät satuta ja unohtaa ne, jotka satuttavat.

olisivat mm. ”Opiskelijan Wau! Opettajan Wau! Tutkijan Wau! Esimiehen Wau! Yhteistyökumppanin Wau!”, mutta ei kokemus pilkun oikeaoppisesta käytöstä.Wau!-kokemuksia pohtivat aikuiset jaettiin ”kipinäryhmiin”. Innoitusta oli ilmeisesti haettu päiväkodeista, koska kipinäryhmien nimet olivat ”Leopardit”, ”Karhut” ja ”Kotkat”. Kotkat-ryhmä sai aikaan ”14 Wau-kokemusta” ja oli tyytyväinen saavutuksiinsa.hallinta on muuttunut kilpailuksi siitä, kuka keksii eniten asioita, jotka eivät satuta, ja unohtaa ne, jotka satuttavat.Kun pääministeri Juha Sipilällä ei ole mitään sanottavaa, Sipilä astelee ulos verstaastaan uusi härveli kädessään. Sipilä on kuin Vaahteramäen Eemeli, joka on itse sulkenut itsensä verstashuoneeseen, jottei pääsisi ulkomaailmaan aiheuttamaan lisää harmeja ja ulos päästyään se esittelee härveliään ja toivoo, että kaikki ikävä unohtuisi.Vaahteramäen Eemeli oli Astrid Lindgrenin lastenkirjahahmo kuten Peppi Pitkätossukin. Pitkätossuun viittasi Helsingin Kirjamessujen ohjelmajohtaja Ronja Salmi mietteliäänä kirjoittaessaan, kuinka ”julkisuuden henkilöt ovat hahmoja siinä, missä Peppi Pitkätossukin, ja heidän tarinansa voivat auttaa haaveilussa”, ja seuraavaksi Salmi jo haaveili, ettei olisi ilmastonmuutosta, niin hän voisi aina lentää etelään.Elinkeinoelämän Keskusliitto tilasi Mikael Jungnerilta paperin siitä, miten Suomesta saataisiin valovoimaisempi. Jungner muisteli pörräämistään eliitin seassa Porin kesässä, ja toivoi Suomeen lisää vastaavia ”Wau!-kokemuksia”.siteeratuimpiin ajattelijoihin kuuluva lääkäri Pippa Laukka kirjoitti itselleen julkisen kirjeen, joka alkoi ”Rakas Pippa, Tässä samalla kun haukkaan makkaravoileipää, mietin sinua.”Toinen johtava ajattelija Riku Rantala nousi keskusteluohjelmassa seisomaan. Rantala oli tyytyväinen itseensä, koska oli oppinut esittämään, miten masturboidaan ja halusi näyttää osaamistaan muillekin.Suomen tuorein puolue ei ole puolue, vaan liike tai tavallaan puolue, mutta liike, jolle tärkeä arvo on avoimuus, jolla tarkoitetaan sitä, että ei kerrota mitään. Liike Nyt on uudenlainen puolue, mutta liike, mutta puolue, ja se haluaa uudistaa politiikan sisällön poistamalla sisällön ja sen sijaan se kyselee nettiin unohtuneilta kansalaisilta, mitkä sun fiilikset on ilmastonmuutoksen tai raiskauksien suhteen, mennään niiden mukaan, koska uusi selkäranka on se, ettei ole selkärankaa.Wau! Milloin meistä kaikista tuli jokeltelevia, normaalia ärsyttävämpiä lapsia, ja milloin siitä tuli tavoiteltava hyve?Kirjoittaja on kirjailija ja käsikirjoittaja.