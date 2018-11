”Tuskin kukaan on tiennyt koko totuutta” – Journalisti-lehti: 12 naista kertoo, kuinka palkittu toimittaja käytti heitä hyväkseen

Kotimaa

”Tuskin kukaan on tiennyt koko totuutta” – Journalisti-lehti: 12 naista kertoo, kuinka palkittu toimittaja käy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Käytti toimittajan asemaa hyväkseen





Yhteisöt katsovat mieluummin poispäin

Lahdenmäki Journalistille: kateutta ja juoruja