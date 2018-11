Kaksi ”poliisia” haki 90-vuotiaan naisen kotoaan ja vei neljään eri pankkiin ”rahojen skannaukseen” – huijarit pumppasivat 20 000 euroa

Kotimaa

Kaksi ”poliisia” haki 90-vuotiaan naisen kotoaan ja vei neljään eri pankkiin ”rahojen skannaukseen” – huijarit

Katso jutun pääkuvassa olevalta videolta, kuinka pitää menetellä, jos valepoliisi soittaa.

Poliisi muistuttaa huijareista

