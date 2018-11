Kotimaa

Kaleva: Uuden tieto­järjestelmän käyttöön­otto hirvittää osaa hätäkeskus­päivystäjistä

Uusi hätäkeskustietojärjestelmä Erica herättää huolta hätäkeskuspäivystäjissä, kirjoittaa Kaleva.

Järjestelmä otetaan ensimmäisenä käyttöön Oulun hätäkeskuksessa, jonka päivystäjistä lähes puolet kokee, että he eivät osaa käyttää sitä riittävän hyvin.



Oulun päivystäjistä 32 on allekirjoittanut hätäkeskuksen johdolle toimitetun sähköpostin, jossa he kertovat tarvitsevansa lisää henkilökohtaista tukea järjestelmän käyttöön.



Uusi järjestelmä on valtakunnallinen. Kun hätäkeskukseen soitetaan puhelu, se ohjautuu soittajaa lähinnä olevaan hätäkeskukseen. Jos se on ruuhkautunut, soitto ohjautuu muihin hätäkeskuksiin.



Oulun hätäkeskuksen päällikön mukaan perehdytyksessä on tehty kaikki, mikä käytettävissä olevilla resursseilla on mahdollista. Hänen mielestään kansalaisten ei tarvitse olla huolissaan hätäpuheluihin vastaamisesta.