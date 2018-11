Kotimaa

Uutissuomalainen: Kaksi viidestä suomalaisesta voisi harkita sähköauton hankkimista

Lähes kaksi viidestä suomalaisesta pitää mahdollisena, että he voisivat harkita seuraavaksi autokseen sähköautoa, kertoo Uutissuomalainen.

IROResearchin Tuhat suomalaista -kyselytutkimuksessa ilmeni, että kiinnostus sähköautoihin on kasvanut verrattuna vastaavaan viime vuonna tehtyyn kyselyyn. Viime vuonna sähköautosta oli kiinnostunut vajaa 30 prosenttia vastanneista.



Useimmat vastanneista olivat kuitenkin ensisijaisesti bensiinikäyttöisen auton kannalla. Vain kymmenen prosenttia vastanneista sulki pois tämän vaihtoehdon.



Täyssähköautoja on tänä vuonna ensirekisteröity Suomessa lokakuun loppuun mennessä 599 kappaletta, kun koko viime vuoden aikana niitä rekisteröitiin 502.



IROResearchin kyselyyn tehtiin 1 000 haastattelua. Virhemarginaali on enintään 3,2 prosenttiyksikköä suuntaansa.