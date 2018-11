Kotimaa

Päätös kellojen siirtelyn lopettamisesta siirtyy

Päätöstä seuraisi pitkä varoaika

EU-maiden liikenneministerit ovat koolla Brysselissä maanantaina, mutta STT:n tietojen mukaan kokouksessa todetaan vain tilanne, eikä tehdä päätöksiä.Hanketta ei ole vielä kuopattu, vaan jäsenmaille annetaan lisää aikaa esityksen sulatteluun.Lisäaikaa tarvitaan, koska hanke on edennyt poikkeuksellisen nopeasti. Komission syyskuussa antama esitys tuli monille yllätyksenä, eikä ihmisten elämään likeisesti vaikuttavasta muutoksesta ole ehditty käydä kunnon keskustelua.Alun perin komission tavoitteena oli, että kelloja olisi siirretty viimeisen kerran jo ensi vuonna. Tämä ei nyt ole toteutumassa.Moni maa on ollut huolissaan koordinaation puuttumisesta, ja siitä, että Eurooppaan voisi syntyä epäloogisia aikavyöhykkeitä. Maat eivät ole vielä ehtineet päättää, kumpaan aikaan ne jäisivät.Diplomaattilähteen mukaan muutama maa empii sitäkin, onko koko esitys järkevä, kun nykyinen jako kesä- ja talviaikoihin sujuu hyvin.Suomi on ajanut asiaa näkyvästi ja maan kanta tiedetään hyvin.Politicon mukaan ainakin Portugali, Kreikka ja Hollanti ovat suhtautuneet suunnitelmiin varauksella.Puheenjohtajamaa Itävalta yritti saada EU-maat yhteiseen kelkkaan pidentämällä tavoitetta voimaantulosta vuoteen 2021. Kompromissi ei kuitenkaan kelvannut, vaan keskustelu jatkuu.Kulisseissa on alettu suhtautua jo varauksella vuoden 2021 tavoitteeseen.Itävalta antaa vuodenvaihteessa ohjat Romanialle, jonka jälkeen heinäkuussa alkaa Suomen puheenjohtajuusvuoro.Varsinkin lentoliikenne on ollut huolissaan nopeista muutoksista. Harkinnassa on sen takia ollut, että päätöstä seuraisi 18 kuukauden varoaika.EU-komissio järjesti kesällä kellojen siirtelystä verkkokyselyn. Ennätysmäiset 4,6 miljoonaa ihmistä vastasi, ja heistä 84 prosenttia halusi luopua siirtelystä.