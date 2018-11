Kotimaa

Airiston Helmestä löydetyt 3,5 miljoonaa pysyvät takavarikossa

28.11. 14:18

Turun saariston jättioperaation yhteydessä Airisto Helmi -yrityksen tiloista löytyi rutkasti käteistä rahaa.

Varsinais-Suomen käräjäoikeus on päättänyt, että Airiston Helmi -tutkinnassa takavarikoidut noin 3,5 miljoonaa euroa pysyvät poliisin takavarikossa.



Sen sijaan oikeus päätti palauttaa venäläismiehelle kaksi sormusta. Muilta osin hänen vaatimuksensa takavarikon kumoamiseksi hylättiin.



Poliisi takavarikoi syyskuussa Turun saaristossa mittavassa operaatiossa Airiston Helmen tiluksilta rahaa sekä valtavan määrän asiakirjoja ja dataa. Poliisi on kertonut, että Airiston Helmi -yhtiötä koskevassa rikostutkinnassa on kyse usean miljoonan rahanpesuepäilystä. Yrityksen epäillään myös käyttäneen pimeää työvoimaa kiinteistöjen rakentamisessa.