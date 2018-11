Kotimaa

Tuore tutkimus paljastaa uutta tietoa suomalaisten alkuperästä

Katso yllä olevalta videolta, miltä näyttää nykyään Orimattilan asuinpaikalla, joka on vanhin tunnettu suomalaisten asuinpaikka.

Helsingin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.is.fi/tiede/art-2000005396973.html

Saamelaisväestö asutti ennen eteläisempää Suomea

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tutkimus