Kotimaa

Evan kysely: Nato-jäsenyyden kannatus Suomessa jatkaa laskuaan

Nato-jäsenyyden kannatus on hieman pienentynyt kolmen viime vuoden aikana. Kaksi vuotta sitten 27 prosenttia Evan kyselyyn vastanneista kannatti jäsenyyttä. Jäsenyyttä vastustavien määrä on pysynyt samana kolmen vuoden aikana.Alimmillaan Nato-jäsenyyden kannatus on ollut Evan kyselyssä vuonna 2012, jolloin jäsenyyttä kannatti 14 prosenttia vastaajista. Jäsenyyden kannatus ampaisi nousuun Ukrainan konfliktin alettua vuonna 2014.Kahdeksan prosenttia vastaajista pitää sotilaallista hyökkäystä Suomeen uhkana. Noin neljännes pitää uhkaa olemattomana ja joka toinen melko pienenä uhkana.Evan kyselyssä suomalaisilta kysyttiin kantaa myös ulkopolitiikan linjoihin. Vastaajista lähes puolet on sitä mieltä, että ilmastokysymykset ovat ulkopolitiikassa jo turvallisuuspolitiikkaa tärkeämpiä kysymyksiä.Kyselyyn vastasi yli 2 000 ihmistä Taloustutkimuksen internet-paneelissa 24. syyskuuta – 4. lokakuuta.