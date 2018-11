Kotimaa

Sää lämpenee torstaina – tuuli nousee jopa myrskylukemiin

Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys vaihtelee ja on poutaa. Pohjoisessa pilvisyys lisääntyy ja Lapissa voi sadella vähän lunta.Pakkasta on päivällä lännessä 2 - 5 astetta, länsirannikolla lämpötila on paikoin vähän nollan yläpuolella. Idässä sekä Lapissa on pakkasta enimmäkseen 4 - 8 astetta.Torstaina puhaltaa voimakas lounaistuuli. Läntisillä merialueilla tuuli yltyy myrskylukemiin.Sää on pilvinen ja lännestä leviää iltapäivällä ja illalla lumi- ja vesisateita. Myös jäätäviä sateita on luvassa, etenkin länteen ja pohjoiseen.Päivälämpötila on lännessä 2 – 5 astetta, maan itäosasta Koillismaalle ja Etelä-Lappiin nollan paikkeilla, Keski- ja Pohjois-Lapissa pakkasta on 5 - 10 astetta.Perjantaina voimakas lounainen ilmavirtaus jatkuu.Maan keski- ja pohjoisosan yli koilliseen liikkuu lumi- ja vesisateita, lisäksi jäätävät sateet liukastavat tienpintoja.Etelässä on poutaa ja sää muuttuu selkeämmäksi.Päivälämpötila on Etelä-Lappia myöten vähän nollan yläpuolella, pohjoisimmassa Lapissa on heikkoa pakkasta.