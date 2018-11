Isä, äiti ja tytär trokasivat 60 kiloa nuuskaa ”omaan käyttöön” – ehdollista vankeutta hyvistä selityksistä huolimatta

Kotimaa

toi kahdella eri reissulla Ruotsista Tornion kautta yhteensä hieman yli 60 kiloa nuuskaa, eli tuhansia purkkeja. Reissut tehtiin viime vuonna elokuun ja joulukuun lopulla.Yksityinen kansalainen saa tuoda maahan omaan käyttöönsä kilon nuuskaa. Salakuljetetun mällin määrä jäi runsaaseen 55 kiloon.Salakuljetus toi perheelle runsaan 21 000 euron verohyödyn.Viranomaiset takavarikoivat nuuskaerät ja nuuskaperhe sai syytteet salakuljetuksesta ja veropetoksista.Ankarimman tuomion sai 48-vuotias äiti, jonka Päijät-Hämeen käräjäoikeus tuomitsi viideksi kuukaudeksi ehdolliseen vankeuteen. 55-vuotias isä ja 21-vuotias tytär saivat kolmen ja puolen kuukauden ehdolliset tuomiot.Viranomaisten näkemys oli, että nuuska oli tuotu myyntiä varten, mutta perhe kiisti ja väitti hankkineensa erät omaan käyttöönsä.Oikeudessa salakuljettajat kertoivat hankkineensa yhdellä kertaa ison lastin, koska Lahdesta on pitkä matka Tornioon eikä Lahdesta Tornioon rampata jatkuvasti.Äiti muistutti oikeudessa, että nuuskan käyttö ja hallussapito ovat Suomessa laillista puuhaa, mutta ainetta ei ollut hankittu isoa määrää veronkiertomielessä.oli tarkoitus varastoida viileässä paikassa parvekkeella ja jääkaapissa, jotta se pysyisi tuoreena. Isän piti viedä huomattava osa nuuskasta ulkomaille varastoon ja omaa käyttöä varten.Esitutkinnassa äiti ei ollut kertonut ulkomaille viennistä mitään, koska pelkäsi, että siitä voisi tulla jotain seuraamuksia.Esitutkinnassa äiti kertoi, että ei ollut vielä kokeillut nuuskan käyttöä, mutta sellainen on tarkoitus aloittaa.Äidin tarkoitus oli päästä eroon tupakasta ja siirtyä sitten nuuskaan kahden purkin päiväkäyttö mielessä.Nuuskan tuonnin verollisuudesta äiti oli tietämätön ja kummasteli veroja, koska niin moni Suomessa mälliä imeskeli.oli siirtynyt jo tupakasta nuuskankäyttäjäksi muiden kuntosalilla kävijöiden tavoin. Toisella nuuskanhakumatkalla tytär kertoi olleensa äidille vain autokuskina, koska äidillä ei ole ajokorttia.Oikeus ei uskonut, että nuuska olisi tuotu vain omaa käyttöön ja piti selvänä, että sitä oli tarkoitus myös myydä.Salakuljettajat eivät kertoneet kuka oli rahoittanut nuuskaostokset. Tietojen salaaminen viittaa oikeuden mukaan siihen, että aineet oli tarkoitus levittää myyntiin.Oikeus muistutti, että nuuskan maahantuojalla on selonottovelvollisuus maahantuonnin ja verotuksen osalta.Tuomituille ei ollut aiempaa rikosrekisteriä.Käräjäoikeus antoi jutussa ratkaisun maanantaina.